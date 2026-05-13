Vláda bude rokovať o envirozáťažiach aj o medzinárodných organizáciách
Ministri budú schvaľovať aj doplnenie ustanovenia do prílohy dohovoru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a postup delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Vláda sa bude v stredu zaoberať novými pravidlami poskytovania štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží, najmä v prípadoch, keď záťaže sanuje štát na vlastné náklady. Ministri budú schvaľovať aj doplnenie ustanovenia do prílohy dohovoru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a postup delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA).
V rámci nových pravidiel poskytovania štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží sa má stanoviť mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci spočívajúcej vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Nadmernú pomoc by mal byť štát povinný od príjemcu vymáhať. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene ďalších zákonov, o ktorej má rozhodnúť vláda.
Kabinet prerokuje aj oznámenie Ministerstva financií (MF) SR, že Slovensko doplní do prílohy Dohovoru o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach OECD ustanovenie týkajúce sa dorovnávacej dane. Ministerstvo zdôraznilo, že aktuálny krok nevytvára nový právny vzťah, ide iba o zabezpečenie notifikácie depozitárovi dohovoru.
Ďalším bodom rokovania bude smernica pre postup delegácie na zasadnutí WHA od 18. do 23. mája vo švajčiarskej Ženeve. Slovensko má podľa nej podporiť predĺženie rokovaní o prílohe k Pandemickej dohode o systéme zdieľania benefitov a prístupu k patogénom (PABS). Návrh nepovažuje za dostatočne rozpracovaný.
Vláda sa bude tiež zaoberať viacerými návrhmi nariadení predložených Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ide napríklad o nariadenia o sprístupňovaní rádiových či tlakových zariadení na trhu, o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia či o uvádzaní výťahov na trh. Doplniť sa má napríklad aj nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore či o elektromagnetickej kompatibilite.
Ministri prerokujú aj novelu nariadenia o pravidlách poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) v sektore vinohradníctva a vinárstva. Piatou zmenou Strategického plánu CAP sa s účinnosťou od 1. januára 2026 do tohto strategického plánu zahrnulo nové opatrenie v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorým je propagácia alebo komunikácia vinárskych výrobkov. Preto sa navrhuje jeho doplnenie medzi doterajšie opatrenia, a to spolu so zodpovedajúcimi pravidlami poskytovania podpory na toto opatrenie.
