Vláda bude rokovať o eurofondoch i nákupe vrtuľníka

Bratislava 11. septembra (TASR) - Aktuálny stav implementácie eurofondov a plánu obnovy, dodatok k zmluve o nákupe vrtuľníka Leonardo AW 18 pre ministerstvo vnútra, ale aj rozšírenie kompetencií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). To sú niektoré z tém, ktorými sa bude v stredu zaoberať vláda.



Jedným z bodov rokovania kabinetu Roberta Fica (Smer-SD) bude aj novela zákona o dorovnávacej dani. Jej hlavným cieľom sú technické upresnenia, ktoré dopĺňajú už zavedené inštitúty.



Vláda sa má zaoberať dodatkom k zmluve o nákupe vrtuľníka Leonardo AW 18, ktorý spresňuje lehoty dodania vrtuľníka a vybavenia k nemu. Vrtuľník, ktorý kúpilo bývalé vedenie ministerstva vnútra, by mal rezort zaviesť do prevádzky do konca októbra.



Ministri by mali riešiť aj novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého by sa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mali rozšíriť kompetencie súvisiace s ozdravným plánom. Zdravotnej poisťovni by ho mohol nariadiť aj v prípade straty, v dôsledku ktorej výška jej vlastného imania klesla pod minimálnu hodnotu základného imania.