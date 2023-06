Vláda bude rokovať o eurofondoch, voľbách aj o investičnom stimule

Bratislava 21. júna (TASR) - Spoločnosť City stone design by mohla dostať štátny investičný stimul vo výške viac ako 2,21 milióna eur na rozšírenie svojej výroby dlažieb a iných betónových výrobkov v Geči (okres Košice-okolie). Vyplýva to z návrhu investičnej pomoci, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Kabinet Ľudovíta Ódora sa bude zaoberať aj nomináciou Slovenska na post kandidáta Slovenskej republiky na člena Európskeho dvora audítorov, čerpaním eurofondov či septembrovými predčasnými voľbami.



Z eurofondov programového obdobia 2014 - 2020 sa od konca mája do piatka minulého týždňa (16. 6.) podarilo vyčerpať 95,07 milióna eur. Z celkovej alokácie 14,50 miliardy eur je tak vyčerpaných 10,31 miliardy eur a zostáva vyčerpať ešte 4,19 miliardy eur.



Predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, majú stáť vyše 16,8 milióna eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. "Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Národnej rady SR v roku 2023 je potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva vnútra SR vo výške 13.686.875 eur a kapitolu Štatistického úradu SR vo výške 3.148.630 eur," píše sa v predloženom materiáli.



Vláda má odobriť aktualizáciu kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s možným hromadným príchodom Ukrajincov na Slovensko. Môže byť spôsobený eskaláciou vojny na Ukrajine. Očakávané náklady sú v celkovej sume 31,75 milióna eur.



Kabinet sa bude venovať aj regulačným opatreniam v oblasti cien a marží potravín. Tie by sa podľa predloženého informatívneho materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nemali zavádzať. Podľa materiálu treba zvýšiť adresnú podporu ohrozených skupín obyvateľstva, nezavádzať regulačné opatrenia v oblasti cien a marží, zvyšovať efektívnosť potravinových ponukových reťazcov na Slovensku a zaviesť opatrenia na zvýšenie ekonomického rastu (podpora investícií, priame zahraničné investície, vymožiteľnosť práva, veda, výskum a inovácie).