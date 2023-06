Vláda bude rokovať o investičnej pomoci pre závod Zastrova

Bratislava 28. júna (TASR) - Závod Zastrova v Spišskej Starej Vsi má získať vládnu investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote viac než 1,258 milióna eur. Realizáciou investičného zámeru by vzniklo 20 nových pracovných miest do roku 2024. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa v stredu bude zaoberať vláda.



Odobriť má aktualizáciu kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s možným hromadným príchodom Ukrajincov na Slovensko. Môže byť spôsobený eskaláciou vojny na Ukrajine. Očakávané náklady sú v celkovej sume 31,75 milióna eur. Plán sa zameriava napríklad na zabezpečenie prístupu k materiálnej, právnej, psychosociálnej a zdravotnej podpore pre odídencov. Zvýšenú pozornosť venuje ochrane osobám so špecifickými potrebami a ich preprave po území SR.



Ministri majú odsúhlasiť začatie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Súčasťou dokumentácie by mala byť aj architektonická štúdia.



Vládny kabinet má aj anulovať opatrenia pre sociálnu ochranu detí a kurately v súvislosti s pandémiou COVID-19.



Pred začiatkom rokovania vlády sa tiež uskutoční zasadnutie Bezpečnostnej rady. Zaoberať sa má situáciou v Rusku a Bielorusku. O jej výsledkoch bude informovať premiér Ľudovít Ódor.