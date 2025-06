Vláda bude rokovať o investičnom projekte i o sociálnej legislatíve

Bratislava 18. júna (TASR) - Investičný projekt štátnej Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany“ za viac ako 77 miliónov eur by sa mal stať strategickou investíciou. Vyplýva to z návrhu materiálu, ktorým sa bude v stredu zaoberať vláda.



Kabinet má rokovať i o legislatíve z dielne rezortu práce. Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb by sa v budúcom roku mala zvýšiť. Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie aj finančného príspevku na opatrovanie by od 1. júla tohto roka mali stúpnuť. Ministri by sa mali zaoberať aj vydávaním národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov Čínskej ľudovej republiky.



Vláda by mala rokovať i o správe o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2024 z dielne Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, podľa ktorej bola vlani v Slovenskej republike poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 840,17 milióna eur, z toho bolo 513,56 milióna eur poskytnutých z národných zdrojov a 326,61 milióna eur z fondov EÚ.



Ministri by podľa zverejneného programu mali rozhodovať aj o posunutí príprav sociálno-klimatického plánu z 20. júna na 31. decembra 2025. Gestorom úlohy je podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).



Vláda bude taktiež rokovať o návrhu z dielne ministerstva vnútra, na základe ktorého kabinet preplatí samosprávam vyše milióna eur za výdavky na riešenie mimoriadnych situácií. V súvislosti so zosuvmi pôdy, haváriami a snehovou kalamitou by mali peniaze ísť ôsmim obciam.