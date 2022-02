Vláda bude rokovať o nákupe testov i stimule pre firmu v Lučenci

Bratislava 2. februára (TASR) – O ďalšom nákupe antigénových testov či stimule pre firmu Invictum Holdings v Lučenci bude rokovať vládny kabinet v stredu. Jeho členovia sa budú zaoberať aj refundáciou výdavkov pre mestá a obce v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou v celkovej výške 2.498.340 eur.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na rokovanie návrh na nákup desiatich miliónov kusov antigénových testov, ktoré sú určené na testovanie školákov. Uzatvoriť zmluvu o nákupe týchto testov na základe výsledkov spoločného obstarávania Európskej komisie by mal minister zdravotníctva. Kvantifikácia vplyvov na rozpočet verejnej správy je v prípade výdavkov na nákup týchto testov odhadovaná na sumu 28,6 milióna eur.



Rokovať sa bude aj o ďalšom materiáli z dielne rezortu školstva, ktorým sa má upraviť nariadenie vlády SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Zohľadniť sa v ňom má nová kategória pedagogického zamestnanca – školského digitálneho koordinátora.



Kabinet sa bude zaoberať aj stimulom pre spoločnosť Invictum Holdings, ktorá plánuje v Lučenci vybudovať centrum podnikových služieb. Investícia v celkovej výške 7,7 milióna eur má do roku 2025 priniesť 86 nových pracovných miest. Od štátu by firma mohla dostať investičný stimul vo výške takmer 2,4 milióna eur.



V programe rokovania je zaradený aj bod týkajúci sa úhrady výdavkov pre mestá a obce v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou v celkovej výške 2.498.340 eur. "O refundáciu nákladov požiadalo len osem mestských častí Bratislavy, 21 mestských častí Košíc, 62 miest a 287 obcí v rámci územnej pôsobnosti 55 okresných úradov v súhrnnej výške 3.794.906,89 eura," uvádza sa v predloženom materiáli z dielne rezortu vnútra. Refundácia nákladov sa týka obdobia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá trvala od 12. marca 2020 do 31. mája 2021.