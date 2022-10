Vláda bude rokovať o obrnených pásových vozidlách či väznici v Žiline

Bratislava 12. októbra (TASR) - Nevyčerpané kapitálové výdavky Ministerstva obrany (MO) SR by mal rezort použiť na nákup pásovej techniky. Vyplýva to z návrhu, o ktorom bude v stredu rozhodovať vláda.



Prostriedky vo výške 41,5 milióna eur sú časťou kapitálovej alokácie pre rezort obrany v rokoch 2019-2021. Pôvodne mali byť použité napríklad na projekt bezpilotných prostriedkov či nákupu viacúčelových vrtuľníkov, stav projektov však nedovoľuje vyčerpať zdroje v aktuálnom roku.



Kabinet bude na 109. rokovaní schvaľovať aj návrh na vybudovanie nového šesťpodlažného objektu, ktorý by mal zvýšiť kapacitu žilinskej väznice o 55 miest a poskytnúť aj nové priestory nevyhnutné pre chod väznice. Predpokladané výdavky na túto investičnú akciu v roku 2023 sú štyri milióny eur a 3,33 milióna eur v roku 2024.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predloží na rokovanie návrh novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Cieľom úpravy je čiastočná implementácia euronariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov. Vláda bude odobrovať aj návrh skráteného legislatívneho procesu tejto novely.



V rámci informatívnych materiálov sa ministri budú zaoberať napríklad plnením opatrení z akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.



Vláda by sa okrem stredajšieho rokovania mala tento týždeň ešte stretnúť k návrhu budúcoročného rozpočtu. V stredu popoludní má o ňom rokovať Hospodárska a sociálna rada.