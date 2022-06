Vláda prerokuje plán rozvoja rezortu obrany i sadzby za stavebný odpad

Bratislava 8. júna (TASR) – Poplatky za uloženie stavebného odpadu na skládky sa majú zvýšiť. O zmene sadzieb a aktualizácii príslušného nariadenia vlády bude kabinet rokovať na stredajšej 83. schôdzi.



Ministri majú rokovať aj o dlhodobom pláne rozvoja rezortu obrany s výhľadom do roku 2035. Rezort odhaduje, že budovanie potrebných kapacít a spôsobilostí rezortu si do roku 2035 vyžiada približne 38 miliárd eur.



Vláda sa bude zaoberať takisto návrhom koncepcie štátnej politiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí. Pôsobnosť štátu by sa mala v najbližších piatich rokoch intenzívnejšie zamerať na tzv. novú slovenskú diaspóru, tvorenú Slovákmi, ktorí odišli do zahraničia v posledných desaťročiach za lepším uplatnením a podmienkami pre život. Opatrenia by sa mali týkať nielen ich podpory v zahraničí, ale i návratovej politiky a ich reintegrácie na Slovensku.



V programe zasadnutia je aj akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore, obsahujúci úlohy zamerané na prevenciu, intervenciu, ale aj následnú starostlivosť o obete páchateľov trestnej činnosti v tejto oblasti.



Vláda sa bude zaoberať aj návrhmi zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorých cieľom je dodatočné vyhodnocovanie efektívnosti právnych predpisov s vplyvom na podnikateľské prostredie.



Schvaľovať bude aj akčný plán starostlivosti o mokrade v rokoch 2022 až 2024 s predpokladanými nákladmi vo výške 20 miliónov eur.