Vláda bude rokovať o poľnohospodárstve, eurofondoch či ochrane svedkov

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenské poľnohospodárstvo podľa predbežných údajov dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením, teda zisk vo výške asi 228 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2022, keď sektor poľnohospodárstva dosiahol rekordný zisk, vlani prišlo k jeho poklesu o 38,3 %. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v tzv. zelenej správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2023, ku ktorej bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa bude okrem stavu implementácie fondov Európskej únie v gescii splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zaoberať aj zmenami v poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Upraviť by sa mali podmienky, rozsah aj spôsob ich poskytovania. Okrem toho by sa mal určiť aj okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľom o poskytnutie dotácie.



Ministri majú na programe tiež Súhrnnú výročnú správu SR za rok 2023. Podľa nej schodok slovenských verejných financií dosiahol v minulom roku 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,4 miliardy eur. Medziročne sa zvýšil o 3,5 percentuálneho bodu (p. b.) alebo 4,6 miliardy eur.



Rozšíriť by sa v budúcnosti mohol v prípade schválenia aj okruh trestných činov, pri ktorých možno svedka zaradiť do programu ochrany. Vyplýva to z návrhu nového zákona o ochrane svedka. Ministerstvo vnútra SR návrh na rokovanie vlády predložilo opätovne, keďže pre predčasné ukončenie predchádzajúceho volebného obdobia neprešiel celým legislatívnym procesom v Národnej rade SR.



Služby Centra právnej pomoci (CPP) by mali byť dostupnejšie širšiemu okruhu ľudí. Ministerstvo spravodlivosti SR navrhlo zvýšiť príjmovú hranicu klientov, ktorá je jednou z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.



Ďalšími bodmi rokovania má byť návrh novely zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov či zmena štatútu Ministerstva hospodárstva SR.