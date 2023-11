Vláda bude rokovať o programovom vyhlásení aj o zmene v pláne obnovy

Bratislava 13. novembra (TASR) - Najdôležitejším bodom pondelňajšieho rokovania vlády bude schválenie programového vyhlásenia. Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD) plánuje po schválení vo vláde predložiť programové vyhlásenie okamžite do Národnej rady (NR) SR, ktorá by tak o ňom mohla začať rokovanie už v utorok (14. 11.).



Ďalším plánovaným bodom rokovania je schválenie dodatku dohode o financovaní plánu obnovy medzi Slovenskom a Európskou komisiou. Ten zahŕňa kapitolu REPowerEU. Slovensko požiadalo na vykonávanie svojej kapitoly REPowerEU o presun 36,3 milióna eur z predbežne pridelených prostriedkov z pobrexitovej adaptačnej rezervy a 366,4 milióna eur z príjmov zo systému obchodovania s emisiami.



Vláda sa bude zaoberať aj zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva financií SR v celkovej výške 7,6 milióna eur. Tie by mali byť použité najmä na nákup výpočtovej techniky, sieťovej infraštruktúry, sieťových zariadení, serverov, softvéru a Microsoft server licencie pre Finančné riaditeľstvo SR.



Zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov by vláda mohla schváliť aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Vyše 600.000 eur ktoré ostali ako ušetrené prostriedky po tendri na nákup CT prístroja pre Národný ústav detských chorôb v Bratislave, majú po odsúhlasení vládou použiť na modernizáciu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.



Ďalšími bodmi programu budú materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako návrh Národnej stratégia na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023 - 2029) ale aj Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2022 a návrh na jeho aktualizáciu.