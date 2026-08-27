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Vláda bude rokovať o regiónoch stredného Slovenska

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Na snímke v pozadí uprostred sprava štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher, premiér SR Robert Fico (SMER-SD), štátny tajomník ministrstva hospodárstva Szabolcs Hodosy, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) rokujú na výjazdovom rokovaní Vlády SR v obci Malcov v okrese Bardejov v stredu 24. júna 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

Bude sa venovať analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva.

Autor TASR
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Bratislava/Kriváň 27. augusta (TASR) - Vláda uskutoční vo štvrtok ďalšie výjazdové rokovanie - miestom 152. schôdze kabinetu bude obec Kriváň v okrese Detva. Za účasti poslancov Národnej rady SR, predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy i zástupcov zamestnávateľov a kľúčových zdravotníckych zariadení v regióne sa budú ministri venovať analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Úrad vlády (ÚV) SR priblížil, že pozornosť sa v rámci uvedených štyroch okresov sústredí na investície posilňujúce hospodársku výkonnosť a verejnú infraštruktúru - v Detve a Podpoľaní napríklad na tradičný strojársky priemysel a rozvoj podnikania. „V Brezne na Horehroní je príležitosťou najmä cestovný ruch a služby. Revúca potrebuje obnovovať hospodársku základňu Gemera, Lučenec ďalej rozvíjať svoj potenciál regionálneho centra priemyslu, podnikania, logistiky a cezhraničnej spolupráce,“ upozornil ÚV.

Zdôraznil, že výjazdové rokovanie má spojiť regionálne potreby s konkrétnymi rozhodnutiami štátu. „Cieľom je vytvárať podmienky, aby mali ľudia dôvod v regiónoch zostať, pracovať či podnikať,“ dodal úrad vlády.

Na štvrtkové výjazdové rokovanie nadviaže aj rovnaký formát vládnej schôdze v piatok (28. 8.), ktorá sa v Hliníku nad Hronom zameria na aktuálnu situáciu, potreby a perspektívu okresov Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Lokalizácia súvisí aj s obnovením výroby hliníka v Žiari nad Hronom, práve v piatok sa začnú zapínať pece v hlinikárni Slovalco.
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