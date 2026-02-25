Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda bude rokovať o situácii v okresoch Trnavského kraja

Na snímke uprostred zľava podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas výjazdového rokovania vlády SR v bratislavskej Petržalke 14. januára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vláda sa bude venovať aj návrhu plánu zahraničných stykov či informáciám o poskytnutých financiách mimovládnym organizáciám.

Bratislava 25. februára (TASR) - Na programe stredajšieho výjazdového zasadnutia vlády bude najmä analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. O návrhoch na zlepšenie situácie v sociálnej a hospodárskej oblasti budú ministri rokovať so zástupcami samospráv, s poslancami Národnej rady SR či predstaviteľmi vysokých škôl v priestoroch Smolenického zámku.

Vláda sa okrem tohto hlavného bodu rokovania bude venovať aj návrhu plánu zahraničných stykov či informáciám o poskytnutých financiách mimovládnym organizáciám.

Minister cestovného ruchu Rudolf Huliak (nezávislý) predložil na rokovanie informáciu o výsledku rokovaní vo veci obnovenia civilnej leteckej prevádzky na letisku Sliač. Jej obnova má podľa materiálu z dlhodobého hľadiska strategický význam nielen pre samotné mesto Sliač a jeho okolie, ale pre celé Slovensko. Priniesť by mala pozitívny impulz pre trh práce nielen v oblasti služieb a turizmu, ale aj v oblasti zvyšovania kvalifikácie zamestnancov kúpeľov.
.

