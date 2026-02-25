< sekcia Slovensko
Vláda bude rokovať o situácii v okresoch Trnavského kraja
Vláda sa bude venovať aj návrhu plánu zahraničných stykov či informáciám o poskytnutých financiách mimovládnym organizáciám.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Na programe stredajšieho výjazdového zasadnutia vlády bude najmä analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. O návrhoch na zlepšenie situácie v sociálnej a hospodárskej oblasti budú ministri rokovať so zástupcami samospráv, s poslancami Národnej rady SR či predstaviteľmi vysokých škôl v priestoroch Smolenického zámku.
Vláda sa okrem tohto hlavného bodu rokovania bude venovať aj návrhu plánu zahraničných stykov či informáciám o poskytnutých financiách mimovládnym organizáciám.
Minister cestovného ruchu Rudolf Huliak (nezávislý) predložil na rokovanie informáciu o výsledku rokovaní vo veci obnovenia civilnej leteckej prevádzky na letisku Sliač. Jej obnova má podľa materiálu z dlhodobého hľadiska strategický význam nielen pre samotné mesto Sliač a jeho okolie, ale pre celé Slovensko. Priniesť by mala pozitívny impulz pre trh práce nielen v oblasti služieb a turizmu, ale aj v oblasti zvyšovania kvalifikácie zamestnancov kúpeľov.
