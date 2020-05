Vláda bude rokovať o štátnych zárukách či úprave letiska Kuchyňa

Bratislava 27. mája (TASR) – Úprava prevádzkových plôch letiska Kuchyňa či návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách z dielne Ministerstva financií SR zamestnajú vládny kabinet počas stredajšieho zasadnutia vlády.



Európska únia (EÚ) prijala opatrenia v reakcii na hospodársku situáciu a zriadila európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii. Ide o nástroj SURE, ktorý umožňuje členským štátom vrátane Slovenska, žiadať EÚ o výhodne úročené pôžičky, z ktorých bude možné čiastočne pokrývať zvýšenie verejných výdavkov členských štátov Únie na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a podobné opatrenia, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj výdavkov na niektoré opatrenia súvisiace so zdravím, najmä na pracovisku.



Prevádzkové plochy letiska Kuchyňa sa budú rekonštruovať a rozširovať. Vytvoriť sa má dostatočný priestor na odstavné miesta pre lietadlá typu C-27J Spartan a L-410 Turbolet. Vláda by mala v stredu vysloviť súhlas so začatím obstarávania stavby, ktorej celkové náklady odhaduje rezort obrany na viac ako päť miliónov eur, pričom ich má hradiť z vlastného rozpočtu.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na rokovanie vlády predložil návrh nariadenia, ktorým sa opätovne predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac. Reaguje tak na pokračujúcu mimoriadnu situáciu na Slovensku v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Návrh nariadenia vlády má pomôcť tým ľuďom, ktorí si v čase krízy nevedia nájsť zamestnanie. Vláda už pritom raz toto podporné obdobie predlžovala.



Vláda sa bude zaoberať aj programom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorý má podporiť výskum a vývoj so zameraním na zvládnutie pandémie nového koronavírusu a jej dôsledkov na obdobie rokov 2020 a 2021 sumou osem miliónov eur. V tejto súvislosti predkladá na vládu rezort školstva aj úpravu zákona o športe. Po novom sa bude môcť upraviť činnosť orgánov športových organizácií počas krízovej situácie. Zefektívniť sa má aj použitie finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktoré môže negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia.



Vládny kabinet má v programe zahrnuté aj vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre protidrogovú politiku. Jej predsedom sa má stať minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), funkciu podpredsedov by mali zastávať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Vláda sa bude zaoberať aj tým, že minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) má predložiť na rokovanie vlády návrh riešenia medzivládnej dohody na obmenu rádiolokačnej techniky do konca roka 2020. Samotný proces obstarávania má pokračovať do 30. septembra. Zároveň sa bude zaoberať aj rušením uznesenia vlády týkajúce sa verejného obstarávania a jeho výsledkov na nákup viacúčelových taktických vozidiel 4x4.