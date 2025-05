Vláda bude rokovať aj o zvýšení kapacít základných škôl

Bratislava 28. mája (TASR) - Firmy by mohli dostať od štátu podporu aj v súvislosti s americkými clami, a to rozšírením vonkajších faktorov o nepredvídateľné mimoriadne situácie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit), z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) by zároveň mal požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.



Vláda SR sa bude na svojom stredajšom zasadnutí zaoberať aj návrhom organizačného zabezpečenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2021-2028. Materiál predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).



Ministri by podľa zverejneného programu mali rozhodovať aj o návrhu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na urýchlené rozšírenie kapacít základných škôl či o pláne zahraničných stykov Vlády SR.