Vláda bude rokovať v NBS o vývoji ekonomiky aj národnom štadióne

Bratislava 29. januára (TASR) - Vládny kabinet bude v stredu výnimočne rokovať na pôde Národnej banky Slovenska (NBS). Ministrov sem pozval guvernér centrálnej banky Peter Kažimír. Členovia vlády a Bankovej rady NBS budú hovoriť najmä o aktuálnych finančných a ekonomických otázkach.



Vláda bude tiež rokovať o navýšení kúpnej ceny za Národný futbalový štadión. Po posúdení oprávnenosti zvýšených nákladov na výstavbu, ktoré pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR realizovala poradenská spoločnosť, stúpla cena za výstavbu na takmer 98,5 milióna eur. Je to o vyše 23 miliónov viac, ako je stanovená maximálna súhrnná suma v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Vláda bude rokovať o schválení dodatku, ktorým sa zmluvná čiastka zvýši.



Štát sa v prípade Národného futbalového štadióna zaviazal dostavať a odkúpiť jeho nekomerčnú časť, ak si súčasný vlastník, spoločnosť NFŠ, a.s, uplatní predajnú opciu. Rezort školstva potvrdil, že NFŠ takýto záujem prejavila.



Vláda by mala diskutovať aj o najnovších návrhoch ministerstva dopravy a rezortu financií, ktorými reagujú na požiadavky nespokojných autodopravcov. Zatiaľ dospeli k dohode so združením Česmad, odmieta ju naopak Únia autodopravcov Slovenska (UNAS).