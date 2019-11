Vláda bude s vedením Bratislavy rokovať o riešeniach problémov mesta

Bratislava 27. novembra (TASR) - Vláda SR pokračuje vo svojich výjazdových rokovaniach. Po návšteve sídiel v najmenej rozvinutých okresoch SR ostáva v rámci svojho stredajšieho rokovania v Bratislave. Z úradu vlády sa však členovia kabinetu presunú do Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca, kde budú so zástupcami bratislavského magistrátu hovoriť o riešení aktuálnych potrieb Bratislavy ako hlavného mesta SR.



"Bratislavské" zasadnutie vlády avizovali už koncom augusta premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) i primátor slovenskej metropoly Matúš Vallo po spoločnom stretnutí. Vallo priznal, že hlavné mesto má primárne záujem na tomto rokovaní riešiť témy financovania mesta, kompetencie mestskej polície či lesov v okolí Bratislavy. Pellegrini vyjadril záujem pomôcť hlavnému mestu, je presvedčený, že hlavné mesto, ako vstupná brána do krajiny a sídlo dôležitých štátnych inštitúcií si zaslúži špeciálny status.



Rokovanie vlády venované problémom hlavného mesta sa zopakuje takmer po dvoch rokoch. V polovici decembra 2017 bola výsledkom negociácie finančná pomoc, určená na riešenie dopravy. Mesto vtedy dostalo 13 miliónov eur na opravu ciest a takmer 25 miliónov za riešenie napojenia Devínskej Novej Vsi s diaľnicou D4 a cestou II/505, aby sa znížila záťaž na uliciach Opletalova a J. Jonáša. Hlavné mesto dostalo tiež viac času pri splácaní návratnej finančnej pomoci od štátu.