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Piatok 28. august 2026
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Vláda bude sa na rokovaní zameria na ďalšie okresy stredného Slovenska

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Na snímke uprostred premiér SR Robert Fico (Smer-SD) počas výjazdového rokovania vlády, ktoré sa venuje rozvoju okresov Zvolen, Detva, Brezno a Krupina, v Kriváni v okrese Detva 27. augusta 2026. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ministri sa budú zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a problémov štyroch okresov s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Autor TASR
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Hliník nad Hronom 28. augusta (TASR) - Vláda sa na výjazdovom rokovaní stretne aj v piatok. Zasadnutie sa uskutoční v Hliníku nad Hronom a zameria sa na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen.

Ministri sa budú zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a problémov štyroch okresov s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. „Vláda sa zameria na okresy, ktorých spoločnou výzvou je posilnenie hospodárskej aktivity, prilákanie investícií a tvorba stabilných pracovných miest. Zvolen bude nadväzovať na svoj priemyselný, dopravný a vzdelávací potenciál. V Krupine bude témou najmä poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, cestovný ruch a obnova infraštruktúry. Vo Veľkom Krtíši je priestor najmä na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, vinohradníctvo a cestovný ruch,“ priblížil Úrad vlády (ÚV) SR.

Osobitné miesto má podľa ÚV hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom. Po zastavení výroby primárneho hliníka v roku 2023 vláda vytvorila podmienky na jej obnovenie. Po februárovom memorande v júli uzavreli kľúčové zmluvy vrátane desaťročnej dohody o dodávke elektriny. „A práve v piatok sa začnú zapínať pece. Obnovenie výroby predstavuje strategickú investíciu do priemyselnej kapacity Slovenska, ktorá posilní zamestnanosť aj dodávateľský reťazec v regióne,“ doplnil ÚV.

Zároveň tvrdí, že výjazdové rokovanie má spojiť regionálne potreby s konkrétnymi rozhodnutiami štátu. Cieľom je podporiť investície, infraštruktúru, pracovné miesta a verejné služby tam, kde majú najväčší význam pre ďalší rozvoj územia.
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