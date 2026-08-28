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Vláda bude sa na rokovaní zameria na ďalšie okresy stredného Slovenska
Ministri sa budú zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a problémov štyroch okresov s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Autor TASR
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Hliník nad Hronom 28. augusta (TASR) - Vláda sa na výjazdovom rokovaní stretne aj v piatok. Zasadnutie sa uskutoční v Hliníku nad Hronom a zameria sa na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen.
Ministri sa budú zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a problémov štyroch okresov s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. „Vláda sa zameria na okresy, ktorých spoločnou výzvou je posilnenie hospodárskej aktivity, prilákanie investícií a tvorba stabilných pracovných miest. Zvolen bude nadväzovať na svoj priemyselný, dopravný a vzdelávací potenciál. V Krupine bude témou najmä poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, cestovný ruch a obnova infraštruktúry. Vo Veľkom Krtíši je priestor najmä na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, vinohradníctvo a cestovný ruch,“ priblížil Úrad vlády (ÚV) SR.
Osobitné miesto má podľa ÚV hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom. Po zastavení výroby primárneho hliníka v roku 2023 vláda vytvorila podmienky na jej obnovenie. Po februárovom memorande v júli uzavreli kľúčové zmluvy vrátane desaťročnej dohody o dodávke elektriny. „A práve v piatok sa začnú zapínať pece. Obnovenie výroby predstavuje strategickú investíciu do priemyselnej kapacity Slovenska, ktorá posilní zamestnanosť aj dodávateľský reťazec v regióne,“ doplnil ÚV.
Zároveň tvrdí, že výjazdové rokovanie má spojiť regionálne potreby s konkrétnymi rozhodnutiami štátu. Cieľom je podporiť investície, infraštruktúru, pracovné miesta a verejné služby tam, kde majú najväčší význam pre ďalší rozvoj územia.
Ministri sa budú zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a problémov štyroch okresov s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. „Vláda sa zameria na okresy, ktorých spoločnou výzvou je posilnenie hospodárskej aktivity, prilákanie investícií a tvorba stabilných pracovných miest. Zvolen bude nadväzovať na svoj priemyselný, dopravný a vzdelávací potenciál. V Krupine bude témou najmä poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, cestovný ruch a obnova infraštruktúry. Vo Veľkom Krtíši je priestor najmä na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, vinohradníctvo a cestovný ruch,“ priblížil Úrad vlády (ÚV) SR.
Osobitné miesto má podľa ÚV hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom. Po zastavení výroby primárneho hliníka v roku 2023 vláda vytvorila podmienky na jej obnovenie. Po februárovom memorande v júli uzavreli kľúčové zmluvy vrátane desaťročnej dohody o dodávke elektriny. „A práve v piatok sa začnú zapínať pece. Obnovenie výroby predstavuje strategickú investíciu do priemyselnej kapacity Slovenska, ktorá posilní zamestnanosť aj dodávateľský reťazec v regióne,“ doplnil ÚV.
Zároveň tvrdí, že výjazdové rokovanie má spojiť regionálne potreby s konkrétnymi rozhodnutiami štátu. Cieľom je podporiť investície, infraštruktúru, pracovné miesta a verejné služby tam, kde majú najväčší význam pre ďalší rozvoj územia.