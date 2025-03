Vláda bude schvaľovať peniaze pre samosprávy

Bratislava 26. marca (TASR) - Samosprávy by mali dostať v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v celkovej výške 150 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda.



Z celkovej sumy majú dostať 100 miliónov eur mestá a obce a 50 miliónov eur vyššie územné celky (VÚC). Vláda bude tiež schvaľovať, aby návrh novely prerokoval parlament v skrátenom legislatívnom konaní.



Ministri budú schvaľovať i akčný plán pre ochranu mäkkých cieľov na tento rok. Materiál definuje všeobecné a špecifické úlohy pre ústredné orgány štátnej správy na rok 2025. Ministerstvo vnútra by napríklad malo vypracovať niekoľko edukačných materiálov pre zamestnancov rôznych úradov. Zároveň by malo zrealizovať cvičenie na zásah proti ozbrojenému útočníkovi vo vytypovanom objekte považovanom za mäkký cieľ.



Kabinet sa na svojej 80. schôdzi bude zaoberať aj aktualizáciou medzinárodných vojenských cvičení s účasťou slovenských vojakov, resp. takýchto cvičení na území SR. Medzinárodného vojenského cvičenia Slovenský štít 2025 by sa napríklad malo zúčastniť aj Gruzínsko s počtom maximálne 50 vojakov.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR predloží na rokovanie návrh zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2025. V rámci informatívnych materiálov tiež správu o pôsobení SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu i informáciu o príprave Fóra Topoľčianky, diskusného podujatia, zameraného na zachovanie nadštandardných vzťahov s Českou republikou.



Ministri by mali rozhodovať aj o úprave limitov verejných výdavkov, ktoré majú zabezpečiť vysokým školám a samosprávam peniaze na úhradu DPH pri projektoch z plánu obnovy, ktoré sa týkajú školských zariadení, najmä rozšírenia kapacít či debarierizácie.