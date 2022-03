Vláda bude schvaľovať plán boja proti hybridným hrozbám

Bratislava 30. marca (TASR) – Bezpečnostná rada SR má mať stály pracovný výbor pre hybridné hrozby. Vyplýva to z návrhu Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024, o ktorom bude v stredu na 73. schôdzi rokovať vláda.



Podľa informácií ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) by mal kabinet v stredu schvaľovať nákup obrnených vozidiel 8x8. Ministerstvo obrany navrhuje obstarať fínske stroje Patria AMVXP, ktoré najlepšie obstáli pri vyhodnotení ponúk v tendri.



Vo zverejnenom programe je návrh aktualizácie počtu slovenských vojakov v misiách NATO v Iraku a Kuvajte. V Iraku by sa mal počet zvýšiť zo súčasných 35 na 46 vojakov. Pôsobenie najviac piatich vojakov v rámci spolupráce s USA sa má rozšíriť aj na americké vojenské základne v Kuvajte. V prípade odobrenia vládou musí ešte aktualizáciu schváliť parlament.



Rovnako je to aj v prípade novely zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Legislatívna úprava, predložená na stredajšie rokovanie vlády, umožní, aby oprávnenie používať zbrane s tlmičmi mali aj športoví strelci a poľovníci.



Ministri sa budú zaoberať aj návrhom koncepcie organizácie a rozvoja civilnej ochrany a krízového riadenia do roku 2027 i rovnakým koncepčným návrhom, týkajúcim sa integrovaného záchranného systému.



Schvaľovať majú aj personálny návrh Súdnej rady v prípade kandidátky SR na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ), o post sa má uchádzať Beatrix Ricziová.



V prípade ekonomických tém sa má vláda zaoberať aktualizáciou programov cezhraničnej spolupráce Interreg medzi Slovenskom a Rakúskom, Českou republikou a Maďarskom, taktiež aj informáciou o aktuálnej situácii šírenia afrického moru ošípaných.