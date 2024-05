Vláda bude schvaľovať štátny záverečný účet

Bratislava 8. mája (TASR) - Príjmy štátneho rozpočtu vlani dosiahli výšku 23,69 miliardy eur a výdavky 31,36 miliardy eur. Slovensko tak v roku 2023 hospodárilo so schodkom štátneho rozpočtu vo výške 7,67 miliardy eur, čo je 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet sa bude zaoberať aj informáciou o plnení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb. Väčšina cieľov stratégie sa podľa materiálu predloženého ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny priebežne plní.



K materiálom predloženým na rokovanie vlády by ešte mohlo pribudnúť napríklad predstavenie zmeneného projektu univerzitnej nemocnice v Bratislave. Na štvrtkovej (2. 5.) hodine otázok v Národnej rade SR ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) uviedla predpoklad, že projekt bude bodom programu najbližšieho zasadnutia kabinetu.