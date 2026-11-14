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Vláda by mala podľa Majerského skončiť
Majerský poukázal na pokles životnej úrovne ľudí na Slovensku, ktorý je podľa neho aj výsledkom dnešnej vládnej garnitúry.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - O predčasných voľbách môže rozhodnúť iba premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico, ktorý nemá dôvod „hodiť uterák“. Myslí si to predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko. Mieni, že predčasné voľby by boli chyba. Šéf opozičného KDH Milan Majerský označil vládu za politický zlepenec, ktorý nie je schopný dovládnuť. Premiér je podľa neho vyčerpaný a bez energie a zlepšenie stavu koalície nepredpokladá. Vláda by preto mala podľa Majerského čo najskôr skončiť. Politici to uviedli v rozhlasovej diskusii STVR Sobotné dialógy.
Majerský poukázal na pokles životnej úrovne ľudí na Slovensku, ktorý je podľa neho aj výsledkom dnešnej vládnej garnitúry. Skritizoval aj parlament, ktorý sa podľa jeho slov namiesto riešenia problémov ľudí venuje kajúcnikom. Danko jeho slová odmieta. „Treba sa zamyslieť, že nie je všetko na Slovensku zlé, ale nie je všetko dokonalé,“ poznamenal. Zároveň zdôraznil, že koalícia presadzuje zákony pre ľudí a aj schválením štátneho rozpočtu dokazuje, že štát môže fungovať. Avizoval tiež, že budúci týždeň má byť schválené zrušenie transakčnej dane od januára 2028.
Líder SNS ubezpečil, že s premiérom i prezidentom SR Petrom Pellegrinim komunikujú o situácii v súvislosti s vedením envirorezortu. „Obaja unisono hovoria, či si vieme predstaviť inú nomináciu. Ja hovorím, že politicky je dôležité zotrvať v tejto nominácii,“ vyhlásil.
Majerský poukázal na pokles životnej úrovne ľudí na Slovensku, ktorý je podľa neho aj výsledkom dnešnej vládnej garnitúry. Skritizoval aj parlament, ktorý sa podľa jeho slov namiesto riešenia problémov ľudí venuje kajúcnikom. Danko jeho slová odmieta. „Treba sa zamyslieť, že nie je všetko na Slovensku zlé, ale nie je všetko dokonalé,“ poznamenal. Zároveň zdôraznil, že koalícia presadzuje zákony pre ľudí a aj schválením štátneho rozpočtu dokazuje, že štát môže fungovať. Avizoval tiež, že budúci týždeň má byť schválené zrušenie transakčnej dane od januára 2028.
Líder SNS ubezpečil, že s premiérom i prezidentom SR Petrom Pellegrinim komunikujú o situácii v súvislosti s vedením envirorezortu. „Obaja unisono hovoria, či si vieme predstaviť inú nomináciu. Ja hovorím, že politicky je dôležité zotrvať v tejto nominácii,“ vyhlásil.