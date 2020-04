Vláda by mala schváliť svoje programové vyhlásenie po sviatkoch

Bratislava 13. apríla (TASR) - Vláda SR by mala počas týždňa na rokovaní schváliť svoje programové vyhlásenie. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by ho mal predložiť na zasadnutí po veľkonočných sviatkoch. Následne by mal kabinet predstúpiť pred Národnú radu (NR) SR a požiadať o dôveru.



"Programové vyhlásenie vlády (PVV) SR sa kreuje a bude predložené v najbližšej dobe na rokovanie vlády," priblížil pre TASR tlačový odbor Úradu vlády SR. Podľa informácií TASR by to mohlo byť hneď po sviatkoch. Parlament by mohol o ňom rokovať koncom týždňa alebo začiatkom nasledujúceho.



Jednotlivé rezorty mali pripraviť svoje priority na nasledujúce volebné obdobie, ktoré chcú do PVV zaradiť. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pred štvrtkovým (9. 4.) rokovaním vlády skonštatoval, že v súčasnosti sa tieto materiály konsolidujú do spoločného vyhlásenia. PVV by sa malo podľa slov premiéra opierať aj o koaličnú dohodu, ktorú okrem predstaviteľov koaličných strán a hnutí podpísali aj takmer všetci koaliční poslanci.



Vláda musí po odsúhlasení svojho programového vyhlásenia predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.