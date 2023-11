Vláda by mala v pondelok prerokovať návrh programového vyhlásenia

Bratislava 12. novembra (TASR) - Vládny kabinet by mal na pondelkovom (13. 11.) zasadnutí prerokovať návrh programového vyhlásenia vlády (PVV). Materiál bude zverejnený dodatočne. Vyplýva to z programu pondelkového zasadnutia vlády SR.



Podľa Ústavy SR musí každá nová vláda do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť svoj program a požiadať o dôveru.