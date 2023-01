Vláda by mohla čoskoro riešiť návrh na zriadenie distribučky na lieky

Bratislava 23. januára (TASR) - Vláda by sa už čoskoro mohla zaoberať návrhom na zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR potvrdilo, že materiál chce predložiť v marci.



"Materiál Koncepcia zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok bude predložený do pripomienkových konaní koncom januára, respektíve začiatkom februára. Predpokladaný termín predloženia materiálu je v mesiaci marec," priblížila hovorkyňa rezortu Petra Lániková.



Na Slovensku by mohla v budúcnosti fungovať štátna distribučná spoločnosť na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Navrhuje to MZ SR, v ktorého by bola pôsobnosti.