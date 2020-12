Vláda by mohla núdzový stav opakovane predlžovať s odobrením pléna

Bratislava 9. decembra (TASR) – Vláda by mohla vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť Národná rada (NR) SR. Vyplýva to z návrhu novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú poslanci NR SR v stredu posunuli do druhého čítania. Parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Návrh novely odobril v pondelok (7. 12.) vládny kabinet. Takýto krok zdôvodňuje poznatkami z praxe a nemožnosťou objektívne vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu počas núdzového stavu trvajúceho najviac 90 dní. Opakované predĺženie núdzového stavu však musí parlament odobriť najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu. "Cieľom je vytvoriť ústavnú poistku v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike," vysvetľuje vláda s tým, že takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu. Ustanoviť sa majú aj obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie.



Upraviť sa majú aj obmedzenia nedotknuteľnosti osoby, jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu. Vo väčšej miere majú podľa vlády zodpovedať potrebám prijímať efektívne opatrenia znižujúce pohyb obyvateľstva, a tým spomaliť šírenie infekčnej choroby v štádiu pred vznikom pandémie alebo v priebehu jej šírenia.



Poslanci tiež v stredu v reakcii na návrh ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu posunuli do druhého čítania aj návrh zákona o Ústavnom súde SR. Jeho cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR. Kabinet schválil návrh prijatia tohto zákona v skrátenom legislatívnom konaní.



Vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) ešte v pondelok uviedol, že v súčasnosti vyhlásený núdzový stav na Slovensku, ktorý umožňuje napríklad presun zdravotníckych pracovníkov či materiálových zásob medzi zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami, sa skončí k 29. decembru. "Aby nedošlo k ohrozeniu či oslabeniu fungovania zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, je nevyhnutné, aby sa vláda i následne parlament zaoberali možnosťou predĺženia núdzového stavu. Takáto právna úprava doteraz v slovenskom právnom poriadku absentovala a v rámci koalície sme sa rozhodli prísť s návrhom na zmenu ústavného zákona, podľa ktorého sa vyhlasuje núdzový stav," vysvetlil Holý.