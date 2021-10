Vláda chce dobudovať areál Múzea holokaustu v Seredi

Bratislava 7. októbra (TASR) – Vláda by mala dobudovať celý areál Múzea holokaustu v Seredi a vybudovať v ňom pamätník venovaný obetiam holokaustu.



Ide o dobrovoľný záväzok SR, ktorý prednesie predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) na fóre na vysokej úrovni k pripomínaniu holokaustu a boju proti antisemitizmu vo švédskom meste Malmö 13. októbra. Návrh prísľubov a záväzkov schválila vláda na svojom štvrtkovom rokovaní.



Heger sa má tiež na fóre zaviazať k využívaniu existujúcich vzdelávacích materiálov o histórii Rómov a o ich genocíde počas druhej svetovej vojny. Prehĺbiť sa tak majú vedomosti žiakov a študentov. Zorganizovať by sa mohli podujatia pre učiteľov a tvorcov pedagogických materiálov spojené s využitím odporúčaní Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaust (IHRA) pre výučbu a vzdelávanie o holokauste z roku 2019. Uskutočniť by sa mali aj cielené opatrenia na zvýšenie povedomia mladej generácie o holokauste a nebezpečenstve jeho skresľovania.



Vláda má zvážiť podporu vytvorenia slovenského národného uzla Európskej infraštruktúry pre výskum holokaustu (EHRI) a perspektívu členstva Slovenska v tejto organizácii. Taktiež chce podľa materiálu podporiť využívanie pracovnej definície antisemitizmu IHRA v rámci ďalšieho vzdelávania sudcov, prokurátorov, advokátov, policajtov a ďalších právnických profesií.



„Vláda sa zaväzuje preložiť do slovenčiny materiál pripravený Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu IHRA - Odporúčania venované identifikácii a boju proti skresľovaniu holokaustu - a rozšíriť povedomie o ňom," uvádza sa v návrhu.



Švédsko bude od marca 2022 do marca 2023 predsedníckou krajinou IHRA. Počas svojho mandátu plánuje pracovať aj s dobrovoľnými prísľubmi a záväzkami zúčastnených krajín, približuje materiál. Na podujatie sú pozvané hlavy štátov a vlád z viac ako 50 krajín a ďalších približne 30 medzinárodných organizácií a partnerov. Každá zúčastnená krajina má na fóre prezentovať svoje národné dobrovoľné prísľuby a záväzky týkajúce sa jeho obsahu.