Vláda chce pediatrov riešiť cez skrátené legislatívne konanie

Bratislava 9. augusta (TASR) - Vláda bude o opatreniach na stabilizáciu pediatrov rokovať o dva týždne. Chce ich riešiť cez skrátené legislatívne konanie. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Ľudovíta Ódora po stredajšom rokovaní vlády. O prípadnej mimoriadnej schôdzi parlamentu chce rokovať s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) a aj zástupcami strán. Na súbore opatrení sa v utorok (8. 8.) zhodli zástupcovia ambulancií a nemocníc.



"Budem hovoriť so zástupcami politických strán o celkovom počte návrhov, ktoré by sme navrhovali na skrátené legislatívne konanie. Budem hovoriť aj s predsedom parlamentu, či budem musieť nájsť poslancov alebo to bude možné zaradiť napríklad na 1. septembra," povedal predseda vlády. Avizoval, že na mimoriadnej schôdzi by chceli riešiť aj zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku v súvislosti s nedávnou vraždou v Dubnici nad Váhom.



Minister zdravotníctva Michal Palkovič informoval, že na utorkovom rokovaní sa zhodli napríklad na presune ambulantných pohotovostí bližšie k nemocniciam. Konsenzus podľa neho nastal aj na skrátení ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach od začiatku roka 2024. Priblížil, že dohoda bola okrem iného aj na zvýšení poplatkov za neoprávnené zneužívanie ambulantnej pohotovosti aj urgentu.