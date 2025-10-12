< sekcia Slovensko
Vláda chce podľa prezidenta dovládnuť celé obdobie
Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini si myslí, že vláda chce dovládnuť celé obdobie do riadnych parlamentných volieb. Nevníma snahy o predčasné voľby. Deklaroval, že ani on nepodniká kroky, ktoré by k tomu viedli. Myslí si, že predčasné voľby by neboli riešením. Nevidí alternatívu, ktorá by pre Slovensko priniesla zázrak. Obáva sa, že predčasné voľby by krajinu dostali do väčšej nestability. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.