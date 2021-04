Vláda chce podporiť zvýšenie reálneho financovania vedy a výskumu

Bratislava 28. apríla (TASR) - Podpora vedy, výskumu a inovácií zohráva nezastupiteľnú rolu v technologickom, vedomostnom či zdravotníckom rozvoji spoločnosti, avšak musí byť dostatočná, cielená, transparentná a s merateľnými výstupmi. Na základe týchto princípov vláda SR plánuje podporiť postupné zvýšenie reálneho financovania vedy a výskumu. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktorý v stredu odobril vládny kabinet.



Dôraz sa bude klásť na kvalitu, medzinárodnú spoluprácu a konkurencieschopnosť v aplikovanom výskume s cieľom zameraným na vedecko-výskumné aktivity a výsledky realizovateľné v praxi. "Na zlepšenie financovania vedy a výskumu zváži presun všetkých kompetencií a finančných prostriedkov na vedu, výskum a inovácie do jedného rezortu," uvádza sa v PVV.



Vláda chce podporiť aj zviditeľnenie sa vedy a výskumu na Slovensku a zvýšiť kvalitu a transparentnosť predkladaných, hodnotených a realizovaných projektov investíciami do ľudských zdrojov, technickej infraštruktúry a zefektívňovania procesov. Zavedené by mali byť aj motivačné mechanizmy pre súkromný sektor na investície do vedy a výskumu (na princípe vyváženého zdieľania rizika aj výnosu), ako aj podporu partnerstiev súkromných firiem a verejných inštitúcií.



Ambíciou vlády je aj podporiť realizáciu excelentnej vedy a výskumu v európskom a svetovom priestore. Podľa PVV sa vládny kabinet bude snažiť zlepšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť v oblasti ľudských zdrojov. Upravené by mali byť aj platové ohodnotenia vedcov a vysokoškolských učiteľov pri preukázaní kvality výstupov ich práce, čím by sa podľa vlády mali zatraktívniť konkurzy na vedecko-pedagogické pozície v medzinárodnom priestore.



V koordinácii so Slovenskou akadémiou vied dokončí transformáciu jej ústavov na samostatne hospodáriace právne subjekty, verejné výskumné inštitúcie ako právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj, schopné získavať vlastné zdroje financovania.