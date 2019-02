Vláda chce podporovať bezobalové obchody

Podporiť vznik bezobalových odpadov chce envirorezort vypracovaním metodickej pomôcky zavádzania bezobalovej distribúcie tovaru a používania opakovane použiteľných obalov.

Bratislava 27. februára (TASR) - Podpora bezobalových obchodov, budovanie siete fontán s pitnou vodou alebo zákaz používania jednorazových plastov na verejných podujatiach a v trvalých prevádzkach, to sú príklady opatrení z Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025, ktorý v stredu schválila vláda. Vypracovalo ho Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je zároveň zodpovedné za väčšinu opatrení.



Podporiť vznik bezobalových odpadov chce envirorezort vypracovaním metodickej pomôcky zavádzania bezobalovej distribúcie tovaru a používania opakovane použiteľných obalov. Obsahovať má napríklad základné požiadavky na donesené obaly. Vytvoriť chce aj odporúčania na jednotný postup štátnych kontrolórov. Bezobalové obchody chce tiež ako príklady dobrej praxe propagovať na informačnom portáli.



Podľa programu by mali ísť príkladom štátne inštitúcie. Mali by napríklad viac využívať takzvané zelené verejné obstarávanie a povinne používať iba nápoje vo vratných zálohovaných obaloch. Zmeny majú nastať aj na úrovni samospráv. Ministerstvo zvažuje zavedenie povinného množstvového zberu komunálneho odpadu, analyzovať chce aj vplyv zavedenia zberu "od dverí k dverám". Do roku 2025 chce tiež preskúmať možnosti lokálnych systémov zálohovania.



Dôraz program dáva aj na vzdelávanie prostredníctvom rôznych informačných kampaní. Do roku 2021 chce napríklad envirorezort pripraviť a realizovať Národný vzdelávací program o predchádzaní vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z potravín pre jednotlivé cieľové skupiny – obyvateľov, samosprávy a štátnu správu.



Ako najväčšiu výzvu program uvádza biologicky rozložiteľný odpad. Napriek povinnému zavedeniu jeho zberu sa ten rozbieha len pomaly a nedosahuje požadovanú úroveň. Veľká časť biologicky rozložiteľného odpadu je tiež podľa programu vyhadzovaná na nelegálne skládky odpadov alebo spaľovaná. Podľa ministerstva by sa malo množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade do roku 2025 znížiť o 60 percent oproti stavu v roku 2015.



Do roku 2025 chce preto ministerstvo vypracovať analýzu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Plánuje tiež legislatívne, finančne a informačne podporovať domáce a komunitné kompostovanie a zaviesť systém štatistík, ktoré sa týmto typom kompostovania zaoberajú. Zvažuje aj rušenie výnimiek z povinnosti zabezpečenia triedenia takéhoto odpadu.



Problémom je podľa materiálu aj potravinový odpad. V zákone o odpadoch chce preto ministerstvo ustanoviť zákaz jeho skládkovania pre veľkoobchody, maloobchody a distribučné spoločnosti. Prostredníctvom informačných kampaní chce tiež podporiť budovanie zón neštandardných potravín v maloobchodoch.