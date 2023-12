Vláda chce pokračovať vo výstavbe mosta v Dobrohošti

Bratislava 20. decembra (TASR) - Vláda chce pokračovať v projekte výstavby mosta pre peších a cyklistov na maďarskej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti. Dofinancovať sa má zo zdrojov štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predpokladá dofinancovanie vyššie ako 5,03 milióna eur. Vládny kabinet o tom rozhodol na stredajšom rokovaní.



"Vychádzajúc zo skutočnosti, že projekt má medzinárodný charakter a jeho základ je daný medzivládnou dohodou Slovenskej republiky a Maďarska, uvedomujúc si možné reputačné riziko SR z hľadiska budúcej implementácie medzinárodných projektov, je VV pripravená pokračovať v projekte s tým, že podnik vyvodí právne dôsledky voči zhotoviteľovi, vyhlási nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa spoločného mosta," uviedol envirorezort.



Projekt je financovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Jeho celková hodnota je viac ako 10,4 milióna eur bez DPH. "Na financovaní výstavby mostného objektu prechádzajúceho cez štátnu hranicu sa podieľa SR a Maďarsko v pomere 50:50, financovanie prístupových komunikácií k tomuto mostného objektu zabezpečuje SR a Maďarsko samostatne, a to podľa miesta výstavby," priblížilo MŽP.



Plnenie zmlúv na realizáciu súvisiacich objektov k spoločnému mostu na slovenskej a maďarskej strane prebieha podľa rezortu bez významných problémov. Plnenie zmluvy na realizáciu spoločného mosta je však dlhodobo problematické. Zhotoviteľom spoločného mosta je spoločnosť INGSTEEL. "V súčasnej dobe je zhotoviteľ spoločného mosta vo veľmi výraznom omeškaní so splnením uzlových bodov," tvrdí MŽP.



Toto konanie zhotoviteľa malo za dôsledok zníženie spolufinancovania z eurofondov, a to na 2 milióny eur. Tak sa potreba dofinancovania projektu na slovenskej strane zvýšila na takmer 5,03 milióna eur, čo nezahŕňa prípadné ďalšie nároky vyplývajúce zo zmlúv.