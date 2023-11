Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda chce predĺžiť kontroly na hraniciach s Maďarskom do 23. decembra. Dôvodom je nelegálna migrácia. Návrhom na predĺženie sa ma zaoberať na pondelkovom rokovaní.



Envirorezort predložil na zasadnutie novelu vodného zákona, podľa ktorej sa má podanie žiadosti o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd predĺžiť. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 obyvateľov by tak mohol o to požiadať orgán štátnej vodnej správy do 31. decembra 2028.



Ďalším bodom z dielne envirorezortu je aj novela súvisiaca s envirozáťažami. Podľa návrhu by mal byť Envirofond povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené financie. Cieľom predkladanej legislatívy je odstrániť nesúlad súčasného znenia zákona.



Vládny kabinet sa bude zaoberať investičným stimulom pre spoločnosť Kuenz-SK na rozšírenie výroby existujúcej prevádzkarne závodu na výrobu žeriavov na manipuláciu s kontajnermi v Kechneci (okres Košice-okolie). Firma má podľa materiálu preinvestovať 19 miliónov eur a do konca roka 2028 vytvoriť 15 nových pracovných miest.



Štátny investičný stimul má podľa predložených bodov dostať aj spoločnosť FTE automotive Slovakia, a to vo výške asi 17,5 milióna eur formou úľavy na dani z príjmov. Firma plánuje v Malom Šariši (okres Prešov) preinvestovať viac ako 35 miliónov eur na diverzifikáciu súčasnej produkcie. Do roku 2030 by mala vytvoriť 365 nových pracovných miest.



Rezort financií tiež navrhuje, aby reguláciu cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov malo mať na starosti ministerstvo dopravy.



Ministri sa majú na svojom piatom zasadnutí venovať aj správe o priebehu a následkoch povodní na území SR za prvý polrok tohto roka. Povodne spôsobili škody vo výške 234.695 eur. Zasiahnutých bolo sedem krajov.