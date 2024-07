Vláda chce preveriť pripravenosť civilnej ochrany

Bratislava 11. júla (TASR) - Vláda chce preveriť pripravenosť prostriedkov civilnej ochrany a krízového manažmentu. Nevylučuje ani investície do tejto oblasti. Tieto ciele zo svojho programového vyhlásenia kabinet označil za priority. Vyplýva to z dokumentu schváleného v stredu (10. 7.).



Úrad vlády zároveň deklaroval, že bude maximálne efektívne využívať eurofondy, ktorých cieľom je obnova kultúrnych pamiatok. "Obnova kultúrnych pamiatok má popri význame zachovania kultúrneho dedičstva a podpory cestovného ruchu aj významný sociálny prvok, a to vo forme sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú pri obnove kultúrneho dedičstva významnú časť príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít," píše sa v dokumente.



Marginalizované rómske komunity chce aj integrovať. Pokračovať chce v overených projektoch podpory týchto komunít, ktoré v minulosti priniesli merateľný výsledok. Odmieta tiež voči týmto komunitám prejavy, ktoré "nepatria do demokratickej spoločnosti".



Vláda by tiež mala vytvárať podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií.



Ministri označili za prioritu aj územnú súdržnosť spoločnosti. Za týmto účelom chce vláda pokračovať vo výjazdových rokovaniach v regiónoch. Mali by sa konať na pravidelnej, dvojmesačnej báze.



Prioritou pre úrad vlády je aj boj proti korupcii. Vláda si podľa dokumentu uvedomuje svoje medzinárodné záväzky s verejnými inštitúciami v oblasti prevencie korupcie a integrity. Chce ich naďalej podporovať a rozvíjať. Chce tiež obnoviť dôveru v inštitúcie na Slovensku.