Vláda chce riešiť problematiku dvojakého občianstva

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vláda plánuje vyriešiť problematiku dvojakého občianstva a vrátiť štátne občianstvo Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí oň prišli pre súčasnú platnú legislatívu. Zaoberať sa chce úpravou volebného systému v súvislosti s parlamentnými voľbami, zefektívniť plánuje štátnu správu. Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré kabinet schválil na svojom nedeľňajšom rokovaní.



Vláda chce umožniť občanom Slovenska dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva. Kabinet sa tiež zaväzuje zjednodušiť podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.



Kabinet sa zaväzuje k podpore odbornej diskusie s cieľom analyzovať úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do Národnej rady SR. Po zvážení bezpečnostných rizík chce zaviesť elektronické hlasovanie, aby mohli slobodne voliť aj Slováci v zahraničí. Zvýšiť volebnú účasť chce cez motivačné stimuly, ako napríklad zľavy vo výške 10 percent zo všetkých poplatkov štátu.



Jednou z priorít vlády je aj optimalizácia procesov vo verejnej správe. Upustiť by sa malo od zbytočnej a duplicitnej činnosti, znižovať sa má byrokracia. Proces rozhodovania úradov vo vzťahu k občanovi má byť čo najjednoduchší, založený na efektívnej komunikácii medzi úradmi. Zaviesť by sa mali fungujúce informačné systémy.



Jedným z predpokladov na odhaľovanie korupcie má byť zavedenie dátového prepojenia verejných orgánov štátnych dát, ktorý chce vláda navrhnúť. Rozšíriť mieni okruh osôb povinných poskytovať informácie o podniky s väčšinovou účasťou obce. Presadiť chce napríklad i verejné vypočutia pre kandidátov na riaditeľov škôl, sociálnych zariadení, nemocníc, správy ciest a kultúrnych zariadení. Zverejňovať sa majú aj materiály z rokovania zastupiteľstiev samospráv.



Kabinet sa hlási k princípom otvoreného vládnutia a k medzinárodnej iniciatíve pre otvorené vládnutie. Deklaruje podporu rozvoju občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov.



V súvislosti s migráciou sa chce zameriavať na to, aby sa pri formulovaní novej európskej migračnej a azylovej politiky brali do úvahy oprávnené záujmy SR. Zaväzuje sa schváliť novú Migračnú politiku SR na obdobie rokov 2021 – 2025.