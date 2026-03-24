Vláda chce stretnutie s ÚVO, prekážajú jej dlhé kontroly obstarávaní
Podľa premiéra dlhé kontroly ÚVO komplikujú aj čerpanie fondov Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
Hronské Kľačany 24. marca (TASR) - Vláda SR sa chce stretnúť s predstaviteľmi Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je dôvodom dlhé trvanie kontrol, ktoré ÚVO vykonáva pri verejných obstarávaniach.
„Boli sme šokovaní z toho, že niektoré kontroly prebiehajú stále a materiál je na ÚVO napríklad 100, 200 aj 300 dní. Nám to zadržuje peniaze, ktoré potrebujeme čerpať. ÚVO zasa viní z dlhých lehôt audítorov na jednotlivých ministerstvách. Preto je urýchlené stretnutie dôležité a dali sme ho aj do uznesenia z dnešného výjazdového rokovania vlády v Hronských Kľačanoch,“ skonštatoval Fico.
Podľa premiéra dlhé kontroly ÚVO komplikujú aj čerpanie fondov Európskej únie (EÚ). „Preto sme sa zaviazali, že sa v krátkom čase stretneme aj so samosprávami, aby sme si vysvetlili, kde je problém, ako je možné, že kontroly prebiehajú v takýchto obrovsky dlhých termínoch. Nám to zastavuje toky financií, čerpanie zdrojov z EÚ a brzdí to hospodársky rast,“ povedal Fico.
Podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) existujú prípady, keď napríklad kontrola obstarávania nábytku do školy či realizácia malých stavebných projektov trvá neprimerane dlho. „Neexistuje, aby sa nejaký kruhový objazd kontroloval 179 dní. Mám tu príklad zo Žilinského kraja, kde kontrola trvala 194 dní. Musíme hľadať riešenia a naozaj budem veľmi rád, keď pri tom bude aj ÚVO konštruktívny. Štát na tento nezávislý úrad vplyv v tejto chvíli nemá. Ale nie je správne, aby kontroly trvali tak dlho ako v súčasnosti,“ zdôraznil Migaľ.
Pracovná skupina na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa ministra už pracuje na konkrétnych riešeniach. Ich súčasťou môže byť v budúcnosti aj využívanie umelej inteligencie. „Keď ľudské kapacity nestíhajú vyhodnocovať projekty, tak poďme nájsť taký nástroj, ktorý tú analýzu urobí a zjednoduší prácu. Som ochotný ísť aj do nového moderného technologického riešenia,“ uviedol Migaľ.
Podľa ministra by sa pri menších projektoch mohli využívať aj náhodné kontroly. „Absolútne to podporujem. Nerobme zo starostov a primátorov kriminálnikov, na ktorých hneď ukazujeme prstom, že kradnú peniaze z eurofondov. Poďme do náhodných kontrol a keď tie zistia nejaký potenciálny problém, tak vtedy poďme do hĺbkovej kontroly. Ja s tým nemám najmenší problém. Samozrejme, to sa týka skôr menších projektov. Pri projektoch v hodnote miliónov eur súhlasím s vykonaním detailných kontrol,“ doplnil minister.
Podľa jeho slov je dôležité, aby sa na stretnutí s predstaviteľmi ÚVO našli konkrétne a schodné riešenia čo najskôr. „Je to problém, ktorý naozaj horí a my už nemôžeme dlhšie čakať. Beží nám staré programové obdobie a my musíme rapídne zrýchliť čerpanie a zároveň sa už sústrediť na prípravu nového programového obdobia,“ dodal minister.
