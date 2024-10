Vláda chce v rámci SNM zriadiť Múzeum národného obrodenia

Bratislava 30. októbra (TASR) - Vláda chce v rámci Slovenského národného múzea (SNM) zriadiť Múzeum národného obrodenia. Pôvodne malo vzniknúť Múzeum slovenského vysťahovalectva. Dôvodom zmeny je problém s pozemkom. Zmenu uznesenia schválil kabinet na stredajšom zasadnutí.



"Pôvodne zvažovaný pozemok v Petržalke nemá Magistrát hlavného mesta Bratislavy záujem zameniť za iný pozemok vo vlastníctva štátu, ale len predať za trhovú cenu," priblížilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. V súčasnosti tak podľa neho nie je možné realizovať úlohy z uznesenia ku Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 - 2026.



Expozícia Múzea národného obrodenia má zahŕňať dejiny slovenského vysťahovalectva v časti Nasledovníci. Stála expozícia má byť pritom rozdelená na tri časti, pričom ťažisková by bola zameraná na štúrovskú generáciu a rámcovali by ju časti Predchodcovia a Nasledovníci.



Sídlom Múzea národného obrodenia má byť budova Nového evanjelického lýcea na bratislavskej Konventnej ulici, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.



MK SR musí zabezpečiť predprojektovú prípravu, projekčné práce, realizáciu stavby a prípravu a realizáciu expozícií a výstav Múzea národného obrodenia. Taktiež uplatňovať požiadavku na zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na jeho zriadenie a fungovanie priebežne do konca roka 2031.



V minulosti bolo v kapitole MK SR zabezpečených vyše desať miliónov eur na roky 2023 - 2028 na vybudovanie Múzea slovenského vysťahovalectva a štyri milióny eur na zabezpečenie jeho fungovania a financovania na roky 2029 - 2032. Malo byť samostatnou inštitúciou v rámci SNM. Nie je však možné realizovať vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočniť architektonickú súťaž z dôvodu neexistencie pozemku, kde malo byť vybudované.