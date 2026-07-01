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Vláda: Cvičenie v oblasti civilnej ochrany preverí krízové riadenie
Náklady vzniknuté s vykonaním cvičenia budú hradené z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva a ostatného ústredného orgánu štátnej správy a samosprávy.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie v oblasti civilnej ochrany (CO) „Tiene v oblakoch“, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Návrh na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie národného cvičenia schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Organizáciu a koordináciu cvičenia zabezpečí Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Úradom vlády SR a ďalšími rezortmi. „Súčasťou cvičenia bude aj overenie pripravenosti na vykonávanie opatrení civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie, posúdenie primeranosti platnej právnej úpravy v oblasti krízového riadenia a preverenie schopnosti štátu reagovať na dezinformačné kampane a zabezpečiť efektívnu strategickú komunikáciu počas krízovej situácie,“ upozornil rezort vnútra.
Cvičenie modelované na územie Košického kraja má preveriť súčinnosť, metodiky a postupy v situácii, ak by vzdušný priestor SR narušil neidentifikovaný vojenský vzdušný prostriedok, ktorý zasiahne „podnik“, v ktorom dôjde k výbuchu a bude potreba zabezpečiť hromadný príjem zranených, vyhlásiť mimoriadnu situáciu, varovať pred ďalším vzdušným útokom, vyhlásiť výnimočný stav, evakuovať časť obyvateľov a napokon odvolať krízový stav.
Náklady vzniknuté s vykonaním cvičenia budú hradené z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva a ostatného ústredného orgánu štátnej správy a samosprávy.
Ministerstvo vnútra pripomenulo, že materiál bol vypracovaný v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády, ktorým sa kabinet zaviazal posilňovať bezpečnosť občanov a odolnosť štátu voči bezpečnostným a hybridným hrozbám zo strany zahraničných aktérov.
Organizáciu a koordináciu cvičenia zabezpečí Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Úradom vlády SR a ďalšími rezortmi. „Súčasťou cvičenia bude aj overenie pripravenosti na vykonávanie opatrení civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie, posúdenie primeranosti platnej právnej úpravy v oblasti krízového riadenia a preverenie schopnosti štátu reagovať na dezinformačné kampane a zabezpečiť efektívnu strategickú komunikáciu počas krízovej situácie,“ upozornil rezort vnútra.
Cvičenie modelované na územie Košického kraja má preveriť súčinnosť, metodiky a postupy v situácii, ak by vzdušný priestor SR narušil neidentifikovaný vojenský vzdušný prostriedok, ktorý zasiahne „podnik“, v ktorom dôjde k výbuchu a bude potreba zabezpečiť hromadný príjem zranených, vyhlásiť mimoriadnu situáciu, varovať pred ďalším vzdušným útokom, vyhlásiť výnimočný stav, evakuovať časť obyvateľov a napokon odvolať krízový stav.
Náklady vzniknuté s vykonaním cvičenia budú hradené z rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva a ostatného ústredného orgánu štátnej správy a samosprávy.
Ministerstvo vnútra pripomenulo, že materiál bol vypracovaný v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády, ktorým sa kabinet zaviazal posilňovať bezpečnosť občanov a odolnosť štátu voči bezpečnostným a hybridným hrozbám zo strany zahraničných aktérov.