Vláda deklaruje podporu Ukrajine i ďalšiu modernizáciu

Bratislava 12. júna (TASR) - Podpora Ukrajiny, udržanie obranných výdavkov minimálne na úrovni dvoch percent HDP a pokračovanie modernizačných projektov s dôrazom na systémy protivzdušnej obrany sú prioritami vlády Ľudovíta Ódora v oblasti obrany a bezpečnosti. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády, ktorý kabinet schválil v pondelok.



"Vláda bude reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie v kontexte ruskej agresie proti Ukrajine, teroristických, kybernetických a hybridných hrozieb, dezinformácií a výziev digitalizácie," deklaruje kabinet v dokumente. Avizuje zodpovedné opatrenia na zvyšovanie obranyschopnosti SR v rámci systému kolektívnej obrany NATO s dôrazom na ťažkú mechanizovanú brigádu pozemných síl.



Cieľom vlády je zvýšiť pripravenosť štátu čeliť bezpečnostným hrozbám a výzvam. Pri rozhodovaní chce vychádzať z euroatlantického ukotvenia Slovenskej republiky. Potvrdzuje tiež podporu posilnenia opatrení odstrašenia a kolektívnej obrany, ktoré ďalej zvýšia obranyschopnosť krajiny a Aliancie. Zámerom kabinetu je tiež aktívne vysvetľovať dôležitosť obrany štátu a odolnosti spoločnosti voči hrozbám z dezinformácií.



Ako strednodobú prioritu si vláda určila prehlbovanie medzinárodnej spolupráce so spojencami. Plánuje tiež pokračovať v zefektívňovaní procesov domáceho krízového manažmentu v prospech bezpečnosti štátu.



Zámerom sú tiež investície do rozvoja domácej obrannej infraštruktúry a podpora národného obranného priemyslu. Kabinet chce klásť dôraz na rozvoj a vytváranie podmienok pre novú výzbroj a techniku, podporu spojeneckých síl na našom území a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Ambíciou je tiež kontinuálne zabezpečovať dosahovanie priaznivého stavu osobného výstroja profesionálnych vojakov.



Vláda deklaruje pri budovaní kapacít, modernizácii a budovaní infraštruktúry obrany uplatňovanie princípov transparentnosti, hodnoty za peniaze a nulovej tolerancie korupcie.