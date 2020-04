Vláda chce bojovať proti korupcii a modernizovať výučbu policajtov

Bratislava 19. apríla (TASR) - Jednou z priorít vlády je aj predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovanie. Vláda sa zaväzuje upraviť zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Dôraz kladie aj na boj proti korupcii. Zmeniť plánuje podmienky pri voľbe policajného prezidenta a sústrediť sa chce na modernizáciu vzdelávania príslušníkov Policajného zboru. Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR.



"Vláda SR bude viesť nekompromisný a systematický boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti a jej elimináciu na najnižšiu možnú mieru, a to aj skvalitnením trestného konania," píše sa v PVV. Kabinet sa tiež zaväzuje vytvoriť legislatívny rámec upravujúci problematiku kryptomien.



V rámci boja proti korupcii kladie vláda dôraz aj na zneužívanie právomoci verejných činiteľov. Deklaruje zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov. Ak tajné služby zistia korupčné správanie verejných funkcionárov, budú podľa PVV povinné odstúpiť informácie orgánom činným v trestnom konaní.



Upraviť chce i spôsob menovania a odvolávania prezidenta Policajného zboru (PZ). Posilniť sa má ingerencia ministra vnútra. Policajný prezident a ďalší vrcholní predstavitelia PZ a inšpekcie budú pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie podrobení detektoru lži. Kandidáti budú musieť tiež dokladovať svoj majetok.



Zmodernizovať plánuje vláda odborné vzdelávanie policajtov. Stratégia rozvoja PZ by sa mala orientovať aj na vyšetrovanie nových špecifických foriem zločinu, ako napríklad environmentálna a kybernetická kriminalita. Za nevyhnutné považuje vláda vytvorenie ďalších špecializovaných policajných útvarov s najnovšími a najmodernejšími prostriedkami a informačnými technológiami.



Zabezpečiť chce motiváciu pri odmeňovaní policajtov. Deklaruje zachovanie stabilizácie sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania.



Vláda sa zaväzuje podporiť aj technickú modernizáciu a vybavenie Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Podporovať chce aj dobrovoľné hasičské zbory. Zvýšiť plánuje odbornosť a profesionalitu príslušníkov HaZZ a dobudovať národné vzdelávacie, výcvikové a tréningové centrum. Zlepšiť chce i podmienky Horskej záchrannej služby (HZS). Mieni posilniť jej oprávnenia a potrebné materiálno-technické vybavenie.



Kabinet garantuje sociálne zabezpečenie príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu. Posilniť chce spoločenskú prestíž týchto povolaní. Presadzovať bude zefektívnenie systému podávania majetkových priznaní policajtov, príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS, vrátane účinnej kontroly prírastkov majetku a príjmov.



Zaväzuje sa tiež prijať Bezpečnostnú stratégiu SR, ktorá pomenuje bezpečnostné záujmy štátu či bezpečnostné riziká a charakterizuje bezpečnostné prostredie.