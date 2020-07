V. Dolinay je novým štátnym tajomníkom rezortu kultúry

Bratislava 1. júla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR bude mať napokon dvoch štátnych tajomníkov. Vláda v stredu vymenovala do tejto funkcie Vladimíra Dolinaya.



Nový štátny tajomník je známy z pôsobenia v komunálnej politike, je poslancom mestskej časti Bratislava-Petržalka, hlavného mesta SR Bratislavy i Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), kde pôsobí aj ako člen kultúrnej komisie krajského zastupiteľstva.



"Súčasťou mojej agendy bude aj oblasť kultúry menšín," uviedol Dolinay pre TASR. Potvrdil tiež, že sa v novej situácii bude musieť vzdať aspoň časti svojich kompetencií v komunálnej politike. "Určite sa zrieknem niektorého, prípadne niektorých z poslaneckých mandátov. Chceme si to ale ešte premyslieť a prediskutovať aj s vedením samospráv," povedal.



Prvým štátnym tajomníkom na ministerstve kultúry pod vedením Natálie Milanovej (OĽaNO) sa stal Radoslav Kutaš. Vláda ho do funkcie menovala 16. apríla.



Ministerka kultúry v tom čase zvažovala, že rezort bude mať len jedného štátneho tajomníka.