Do operácie EUNAVFOR Aspides by mala SR vyslať do päť vojakov

Bratislava 5. júna (TASR) - Na veliteľstve operácie EUNAVFOR Aspides v Grécku by malo pôsobiť do päť príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Cieľom operácie je zaistiť námornú bezpečnosť a slobodu plavby v súvislosti s krízou v Červenom mori. Vyslanie vojakov v stredu odsúhlasila vláda, návrh musí odobriť aj parlament.



"Operácia bola zriadená v reakcii na rastúci počet bezpečnostných incidentov, vrátane útokov, svojvoľných alebo nezákonne zadržaných a zabavených civilných a obchodných plavidiel, zo strany hnutia Húsijov, ktoré týmto ohrozujú námornú bezpečnosť v regióne Červeného mora, Adenského zálivu, Arabského mora a Perzského zálivu," priblížil rezort obrany.



Strategickou úlohou operácie je sprevádzanie a ochrana civilných a obchodných plavidiel a posilnenie a udržiavanie situačného povedomia v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi poskytovateľmi námornej bezpečnosti. Slovenská republika sa podieľa na financovaní operácie prostredníctvom príspevkov do Európskeho mierového nástroja.



Pôsobenie slovenských vojakov v operácii navrhuje rezort obrany až do ukončenia mandátu operácie.