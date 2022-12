Vláda dostane návrh, ako riešiť energetickú a klimatickú krízu

Bratislava 8. decembra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) a platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) adresujú vláde návrh, ako spoločne a strategicky riešiť aktuálnu energetickú a klimatickú krízu. Vyžadujú si okamžité riešenia aj dlhodobé a strategické kroky. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová a riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.



Vláde odporúčajú zamerať sa na tvorbu kapitoly RePowerEU, ktorá sa sústredí na urýchlenie zelenej transformácie Slovenska. ÚMS a BPB poukazujú na zriadenie investičnej podpory rýchlych opatrení na zníženie spotreby energie vo verejných budovách a podporu prípravy komplexných projektov ich obnovy. Ďalej by to malo byť zavedenie zákonnej povinnosti dodávateľov energií a ďalších služieb sieťových odvetví poskytovať samosprávam dáta o ich spotrebe na požiadanie a bez poplatku. "Bez znalosti súčasnej spotreby nie je možné plánovať efektívne opatrenia na úsporu energie, respektíve jej nahradenie obnoviteľnými zdrojmi energie," tvrdia.



ÚMS a BPB radia pripraviť si podklady k zelenému verejnému obstarávaniu aj pre projekty úspor energie a budovania kapacít obnoviteľných zdrojov.



V rámci systémových opatrení ÚMS apeluje na zvýšenie vlastných finančných zdrojov samospráv a zmeny spôsobu finančného vyrovnávania rozdielov. Malo by sa to diať tak, aby boli samosprávy schopné realizovať investície nezávisle od dostupnosti zdrojov Európskej únie. Návrh zmien je podľa nich nevyhnutné prekonzultovať s orgánmi samosprávy.



ÚMS upozorňuje, že mestá sa pri príprave a realizácii projektov na znižovanie spotreby energií a plnenie klimatických cieľov opakovane stretávajú s problémami, ktoré je možné riešiť iba na centrálnej úrovni. "Ak majú samosprávy v aktuálnej ekonomickej situácii naďalej poskytovať kľúčové služby svojim obyvateľom, ako sú prevádzka materských a základných škôl, poskytovanie sociálnych služieb, kultúry a športu, či samotné bezpečie a istotu, potrebujú, aby štát odstránil bariéry a upravil neefektívne podmienky, ktoré sťažujú samosprávam možnosti riešiť aktuálne problémy strategicky," skonštatovala.