Vláda Hegera považuje očistu spoločnosti od korupcie za svoju prioritu

Bratislava 15. júna (TASR) - Vláda premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) považuje očistu spoločnosti od korupcie za svoju prioritu. Týka sa to aj takých zložiek štátnej moci, ako sú súdy, polícia či prokuratúra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu vlády (ÚV) SR Ľubica Janíková v reakcii na organizáciu Transparency International (TI). Tá zhodnotila, že pandémia nového koronavírusu zhoršila korupciu v štátoch Európskej únie (EÚ).



TI podľa Janíkovej skonštatovala, že zhoršenie pozície Slovenska v indexe odráža slabý boj proti korupcii počas záverečného roka vlády Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Taktiež, že prácu vlády Igora Matoviča (OĽANO), ktorá si dala za cieľ zlepšiť sa v rebríčku o 20 miest, odrazí v plnej miere tohtoročný index.



"Očistný proces sa už začal, orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky a ich práca prináša prvé výsledky. Bude to však ťažký boj, pretože nepriatelia spravodlivosti a právneho štátu sedia aj v radoch opozície v slovenskom parlamente," poznamenala Janíková.



Protikorupčná organizácia TI robila prieskum od októbra do decembra 2020 medzi vyše 40.000 ľuďmi v 27 členských krajinách EÚ vrátane SR. Na Slovensku 19 percent opýtaných ľudí odpovedalo, že korupcia v ich krajine sa za posledných 12 mesiacov zhoršila, vyplýva z prieskumu.