Huliak a spol je problém SNS, opakujú ministri za Hlas-SD

Bratislava 20. novembra (TASR) - Požiadavky poslancov okolo Rudolfa Huliaka na ministerstvo sú záležitosťou SNS a musí ich riešiť predseda národniarov Andrej Danko. Pred rokovaním vlády to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Aj podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka sú "páni poslanci Huliak, Ľupták a Šefčík" súčasťou problému SNS.



"Pokiaľ viem, títo páni chcú jedno z ministerstiev, ktoré má v gescii SNS, preto je to záležitosť Andreja Danka. Strana Hlas-SD nemá záujem o žiadne presuny žiadneho ministerstva," upozornil Raši.



Utorkové (19. 11.) stretnutie uvedených poslancov s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) vníma ako informáciu z médií. "Registrujem vyjadrenie poslancov, že nechcú byť tými, ktorí by vládu povalili, takže verím, že v kľúčových zákonoch koalíciu podporia," povedal. Priznal, že ak by mala koalícia v parlamente len 76 hlasov, bolo by to "pomerne problematické".



Šutaj Eštok naďalej vníma záležitosť i požiadavky trojice zástupcov Národnej koalície ako súčasť problému SNS. "Musí ich preto riešiť predseda SNS Andrej Danko," dodal.



Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) si nemyslí, že by už koalícia jednoznačne nemala 79 hlasov.



Podľa medializovaných informácií sa v utorok stretol premiér s trojicou poslancov na Úrade vlády SR, ale k dohode neprišlo. Fico už predtým registroval požiadavky trojice poslancov, deklaroval, že je jeho úlohou nájsť spôsob spolupráce koalície s týmito poslancami, ktorí predtým vyhlásili, že nechcú spôsobiť pád vlády.