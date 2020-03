I.Matovič má predložiť návrh na programové vyhlásenie do 13. apríla

Bratislava 21. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má do 13. apríla predložiť na rokovanie vlády návrh programového vyhlásenia vlády SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý v sobotu schválil vládny kabinet na svojom prvom zasadnutí.



Členovia vlády majú zároveň do 3. apríla predložiť svoje návrhy programového vyhlásenia, z ktorých bude vypracovaný konečný návrh.



Podľa Ústavy SR je vláda povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.