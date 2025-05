Koncepcia boja proti radikalizácii má vytvoriť podmienky pre prevenciu

Bratislava 21. mája (TASR) - Koncepcia prevencie a boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2028 má realizovať preventívne programy a vytvoriť podmienky pre ne. Štát by mal tiež podľa nej poskytovať pomoc a podporu pre ľudí prechádzajúcich procesom radikalizácie. Vyplýva to z návrhu koncepcie, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda.



„Posilňovanie demokratickej kultúry a základov demokratického právneho štátu sú kľúčovými oblasťami v boji proti extrémizmu a radikalizácii. Preto je potrebné v rámci vzdelávacieho procesu venovať dostatočný priestor zvyšovaniu povedomia o ľudských právach a ich význame v spoločnosti vrátane ďalších hodnôt a princípov, na ktorých je SR postavená, a ktorých ochrana je legislatívne garantovaná. Veľmi dôležitá je aj podpora občianskej angažovanosti na všetkých úrovniach spoločnosti,“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré koncepciu pripravilo.



Ministrom vládneho kabinetu ukladá stredajšie uznesenie vlády viacero úloh. Ministerstvo vnútra musí napríklad vykonať prieskum verejnej mienky v oblasti vnímania bezpečnosti občanov. Musí zároveň vypracovať správu o monitorovaní extrémizmu či v spolupráci s ministerstvom kultúry pripraviť zásady citlivého mediálneho informovania o prípadoch násilného extrémizmu a terorizmu.



Ministerstvo školstva má v tejto súvislosti zase monitorovať situáciu na školách. Má tiež podporovať preventívne činnosti k téme radikalizácie a extrémizmu mládeže či o tejto téme samo vzdelávať.