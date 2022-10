Vláda: Kontingenčný plán má riešiť možný hromadný príchod Ukrajincov

Bratislava 26. októbra (TASR) - Kontingenčný plán má riešiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s možným hromadným príchodom Ukrajincov v zime na Slovensko. Môže byť spôsobený eskaláciou vojny na Ukrajine. Očakávané náklady kontingenčného plánu sú viac ako 31,7 milióna eur. Najviac, vyše 14 miliónov eur sa predpokladá na núdzové ubytovanie. Plán z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR schválila vláda.



Nadchádzajúcu zimu považuje rezort za vysoko rizikovú, pretože veľká časť ľudí je pre vojnu v súčasnosti v nevyhovujúcich podmienkach. "Riziko tiež predstavuje ďalšia prípadná eskalácia konfliktu na Ukrajine, ktorá môže spôsobiť ďalší pohyb ľudí, utekajúcich z vojnovej oblasti smerom na západnú Ukrajinu a ďalej do Európy," uviedlo ministerstvo.



V prípade vysoko rizikového scenára by mohlo prísť k presunom Ukrajincov do SR v celkovom počte 700.000 nových utečencov pri nepretržitom prekračovaní hraníc. V priebehu troch mesiacov by tak priemerne mohlo prekročiť hranicu približne 8000 osôb denne. Pri zhoršených poveternostných podmienkach očakáva MV rýchlejší pohyb utečencov. Preto dočasne príde k zvýšeniu náporu na hraničné priechody so SR na úrovni približne 15.000 osôb denne počas jedného mesiaca.



"Predpokladom tohto vysoko rizikového scenára je, že počet osôb, ktoré požiadajú o štatút dočasného útočiska, bude mierne vyšší ako v prvom polroku 2022, teda približne na úrovni 15 percent z prichádzajúcich, čo tvorí predpoklad približne 100.000 odídencov so žiadosťou o štatút dočasného útočiska v SR," poukázal rezort v pláne.



Náklady kontingenčného plánu sú rozdelené na fixné náklady vo výške viac ako 12,5 milióna eur a variabilné náklady, ktoré sa odvíjajú od počtu odídencov a to vyše 19,2 milióna eur. "Pri aktivácii kontingenčného plánu budú uvoľnené zdroje vo výške fixných nákladov. Zdroje variabilných nákladov budú uvoľňované na začiatku obdobia podľa odhadov o počte utečencov na toto obdobie," vysvetlilo MV.



Cieľom kontingenčného plánu je zaistiť bezpečný a dôstojný vstup a pobyt pre ukrajinských utečencov a ľudí z tretích krajín na územie SR. Zabezpečiť sa má prístup k informáciám a poradenstvu o možnostiach, právach a povinnostiach v rámci dočasnej ochrany v SR pre utečencov.



Zaistiť sa má prístup k materiálnej, právnej, psychosociálnej a zdravotnej podpore pre odídencov, uviedlo MV v pláne. Zvýšená pozornosť a ochrana sa má podľa materiálu venovať najmä deťom bez sprievodu, osobám so zdravotným postihnutím a ženám, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo sexuálne a rodovo podmieneného násilia.



Materiál predpokladá aj zabezpečenie poskytovania služieb v prijímacích a tranzitných zariadeniach a miestach núdzového ubytovania v súlade s minimálnymi humanitárnymi štandardami. Zariadiť sa má aj kapacita pre prepravu veľkého počtu odídencov s cieľom odľahčiť hraničné priechody a prestupové uzly v rámci SR.



Na pláne spolupracovalo ministerstvo aj s neziskovými organizáciami, priblížil splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Definovali si oblasti, v ktorých bude spolupráca prebiehať a akým spôsobom. Štát spolu s 11 najväčšími neziskovými organizáciami podpíše v tejto súvislosti aj memorandum.