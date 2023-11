Bratislava 2. novembra (TASR) - Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 23. novembra. Pôvodne sa mali skončiť 3. novembra. Na zabezpečenie dočasnej obnovy kontrol na južnej hranici má ísť 2,05 milióna eur. Vo štvrtok to schválila vláda. Cieľom je eliminovať nárast nelegálnej migrácie.



"V prípade neobnovenia kontroly na vnútorných hraniciach by pokračoval prílev nelegálnych migrantov na naše územie, čím by sa predlžovalo závažné ohrozenie verejného poriadku a bezpečnosti SR," uviedlo ministerstvo vnútra.



Slovensko dočasne obnovilo kontroly na hraniciach s Maďarskom od 5. októbra. Urobilo tak po tom, ako k rovnakému kroku pristúpili susedné štáty Poľsko, Rakúsko a Česko.



Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že vlna migrácie je aktuálne pozastavená. Ku kontrolám však pristúpilo Slovensko aj preto, že ich predĺžili okolité krajiny.



Tohtotýždňová jednorazová akcia na slovensko-maďarskej hranici podľa neho stála okolo 60.000 eur. Ako povedal, mala odradiť migrantov. Doplnil, že celú zelenú hranicu chránili na vytypovaných miestach. "Nebavíme sa o hermetickom uzavretí celej hranice, bavíme sa o kľúčových bodoch hranice, kde máme mapku za posledný rok, že ten prechod je najkritickejší," dodal.