Vláda má na mimoriadnom rokovaní hovoriť o ďalšom sprísnení opatrení

Bratislava 15. marca (TASR) - Vláda sa v nedeľu popoludní o 14.30 h zíde na mimoriadnom rokovaní. Vyhodnotí účinnosť doterajších opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pripustil, že kabinet by mohol opatrenia sprísniť. Mohli by sa napríklad zatvoriť všetky krčmy a reštaurácie, obchody s výnimkou potravín, lekární, drogérií a predajní tlače.



"Vyhodnotíme účinnosť týchto opatrení a budeme zvažovať, či nebudeme musieť prijať ešte striktnejšie opatrenia, pretože sa javí, že len prísne a tvrdé opatrenia nám pomôžu zmierniť nárast ochorených," povedal Pellegrini v sobotu po kontrole na hraniciach.



Od štvrtka 12. marca platí na Slovensku mimoriadna situácia. Ústredný krízový štáb prijal nateraz viacero opatrení. Zatvorili sa všetky tri medzinárodné letiská. Platí povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Zatvárajú sa školy a školské zariadenia.



Na hraniciach so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky sú dočasné hraničné kontroly. Obmedzila sa medzinárodná a vnútroštátna vlaková aj autobusová preprava, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania.



Zatvorené majú byť bary, lyžiarske strediská, wellness centrá, zábavné parky a aquaparky. Tiež sociálne a kultúrne zariadenia. Obmedzila sa prevádzka obchodných centier a to tak, že cez víkend možno nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.