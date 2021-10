Vláda má prerokovať aj úpravu pravidiel pomoci leteckým dopravcom

Bratislava 7. októbra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mohlo leteckým dopravcom v civilnom letectve poskytnúť príspevok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19. Vláda vo štvrtok prerokuje návrh novely zákona o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Predstavuje právny základ na zabezpečenie čiastočnej kompenzácie pre týchto dopravcov. Zároveň plánuje navrhnúť, aby parlament právnu normu prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.



Štátna správa môže mať počas vyhlásenia hospodárskej mobilizácie širšie možnosti na využívanie elektronických komunikačných služieb. Vyplýva to z novelizovaného nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, ktorým sa má kabinet na návrh ministerstva hospodárstva tiež zaoberať.



Vláda má diskutovať aj o tom, ako znížiť stav "vendor lock-in" zmlúv pri subjektoch, ktoré obstarávajú na základe zákona o verejnom obstarávaní. Ide o typ vzťahu, pri ktorom sa obstarávateľ stane závislým na dodávateľovi a musí využívať výlučne jeho služby či technické riešenia. Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) SR chce zmapovať situáciu s vendor lock-in vzťahmi a navrhnúť riešenia na ich zníženie.



Kabinet sa má zaoberať aj návrhom novely meniacej zákon o registri adries i zákon o obecnom zriadení. Úprava by mala zaviesť povinnosť zapisovať do registra adries aj čísla bytov a podlažia.



Vláda by mala schvaľovať tiež návrh prísľubov a dobrovoľných záväzkov SR, ktoré má premiér Eduard Heger (OĽANO) predniesť na fóre na vysokej úrovni k pripomínaniu holokaustu a boja proti antisemitizmu 13. októbra vo švédskom Malmö. Jedným z týchto záväzkov je dobudovanie celého areálu Múzea holokaustu v Seredi, vrátane pamätníka obetiam holokaustu.



Na stole majú mať ministri aj návrh na zmenu účelového použitia nevyčerpaných kapitálových prostriedkov pre Slovenské technické múzeum v Košiciach. Takmer milión eur pôvodne určený na výstavbu provizórnej haly v Múzeu letectva a dopravy - expozícii STM, by malo múzeum použiť na sanáciu havarijného stavu svojich objektov. Ministerstvo kultúry predkladá na rokovanie takisto správu o rozvoji slovenského knihovníctva za roky 2015 až 2020.